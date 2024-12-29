السيد: لبنان يجب أن يقلق دائمًا!

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كتب النائب جميل السيّد، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، محذرًا من القلق الذي قد يسببه الوضع في سوريا للبنان، حيث اعتبر أن لبنان يجب أن يقلق دائمًا مما يجري في داخله أولًا، بسبب الوضع الطائفي الذي يعيشه.



وشرح السيّد أن كل طائفة في لبنان أو جزء منها يرتبط بدولة خارجية تدعمها وتموّلها في كثير من الأحيان.



وأوضح أنه عندما تحدث صدامات بين هذه الدول الخارجية لأسباب معينة، يتردد صدى هذا الصدام فورًا في لبنان بين الطوائف الموالية لتلك الدول.

وأضاف السيّد أن النتيجة السلبية أو الإيجابية لتلك الصدامات الخارجية تؤدي إلى حالة من الفرحة أو الحزن عند الطوائف اللبنانية، مما يزيد من تعقيد الوضع الداخلي.



واختتم حديثه بالإشارة إلى أن لبنان لا يزال يعاني من نظام طائفي، حيث لم تُقام فيه دولة حقيقية حتى الآن.