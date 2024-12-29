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منخفض جوي أكثر برودة في طريقه إلى لبنان.. إليكم تفاصيل طقس عيد رأس السنة!

29
DECEMBER
2024
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يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط بعد المنخفض الجوي المتمركز جنوب قبرص والذي يتجه شرقاً مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً، بمنخفض جوي آخر اعتباراً من مساء اليوم الأحد، مركزه شمال غرب تركيا، مصحوب بكتل هوائية أكثر برودة فيلامس تساقط الثلوج ١٣٠٠ متر ليل الاثنين ودون ذلك في المناطق الداخلية، ويستمر تأثيره حتى مساء الثلثاء المقبل عندما ينحسر تدريجاً.

وحذرت نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان من غزارة الأمطار وسلوك الطرق الجبلية فوق الـ١٤٠٠ متر بسبب الثلوج،  مع احتمال تشكل السيول على بعض الطرق وخصوصاً  جنوب البلاد، وتساقط حبات البرد وسوء الرؤية في المناطق الجبلية مع رياح تقارب ٨٠ كلم /س ساحلاً وارتفاع في موج البحر الى حدود ثلاثة أمتار.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً مع برق ورعد. ومن المتوقع ان تتشكل السيول مترافقة مع رياح ناشطة تشتد أحياناً لتصل سرعتها الى ٧٠ كلم/س يرتفع معها موج البحر الى حدود مترين. تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق وتلامس ليلاً الـ ١٣٠٠ متر ودون ذلك في المناطق الداخلية و الشمالية. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الإثنين: غائم إجمالاً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة مع دخول الجبهة الباردة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خصوصاً جنوب البلاد. ومن المتوقع أن تتشكل السيول مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحياناً لتصل سرعتها الى ٧٠ كلم/س يرتفع معها موج البحر (متران)، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق وتلامس الـ ١٣٠٠ متر في الليل و دون ذلك في المناطق الداخلية و الشمالية. يستمر تكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

الثلثاء: غائم في الفترة الصباحية مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً يرافقها برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر و ما فوق. يتحول الطقس ابتداء من بعد الظهر الى غائم جزئياً بحيث تخف حدة الأمطار تدريجاً ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة في الفترة الصباحية خصوصاً في المناطق الجنوبية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر و ما فوق. تنحسر الامطار تدريجاً إبتداء من بعد الظهر ويتحول الطقس مساءً الى غائم جزئيا.ً

درجات الحرارة المتوقعة من ٤ درجات الى ١٤ درجة.

الرياح السطحية:  جنوبية غربية ناشطة، تشتدّ أحيانًا، سرعتها بين ٣٠ كيلومتراً في الساعة و٦٠ كلم/س تشتد احيانا لتصل الى قرابة ٧٠ كم/س.

الرطوبة النسبية على الساحل:  بين ٦٠ و٩٠ %

حال البحر:   هائج وارتفاع الموج بين 1.25 متر و 2.5 م.

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