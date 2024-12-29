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كمين أمني في حلبا يُحبط تهريب 25 سوريًّا إلى لبنان!

29
DECEMBER
2024
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صدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية من والى الداخل اللبناني، أعطيت الأوامر لتكثيف عمليات المراقبة على المسالك التي تنشط فيها هذه العمليات لتوقيف المتورطين بها.

وأضاف، بتاريخ 26-12-2024، ونتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات، تم الاشتباه بفانين للركاب نوع "هيونداي" على متنهما مجموعة من الأشخاص وذلك في محلة ساحة حلبا، حيث نفّذت دوريات الشعبة كمينا لهما أسفر عن ضبطهما وإلقاء القبض على السائقَين، وهما كل من: س. ع. (مواليد العام 1982 سوري) م. ك. (مواليد العام 1999 لبناني) كما أوقفت برفقتهما /25/ شخصاً من الجنسية السورية بجرم الدخول خلسة الى الأراضي اللبنانية عبر المعابر غير الشرعية.

وتابع البلاغ، أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا مع الفانين المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.

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