الإستحقاق الرئاسي: تباين بين قطر والسعودية... ووفد سعودي في بيروت

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

الطقس البارد الذي حل على لبنان، تقابله حرارة متزايدة للحركة السياسية والديبلوماسية مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني، وتوسع دائرة الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف النار وارتفاعها الى درجة محاولة تمديد مهلة الستين يوما لانسحاب جيش العدو من الاراضي اللبنانية التي احتلها، وبالتالي تهديد واسقاط الاتفاق المذكور.



وفد سعودي رفيع في بيروت قريبا

وفي هذا الاطار علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان وفدا سعوديا رفيعا ينوي زيارة لبنان قريبا، بعد ان تسلمت وزارة الخارجية الملف اللبناني بشكل مباشر في ضوء التطورات الاخيرة في المنطقة، لا سيما سقوط النظام السوري.

واضافت المصادر ان موعد الزيارة لم يتضح بشكل نهائي، مرجحة ان تحصل في 2 او 3 كانون الثاني المقبل على الرغم من تردد معلومات اخرى عن عدم استبعادها مطلع الاسبوع.

وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسي في لبنان عشية رأس السنة

وينتظر ايضا ان يزور لبنان وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيان في 30 و31 الجاري، في اطار الزيارة التقليدية للوحدة الفرنسية العاملة في اطار قوات اليونيفيل، وسيجريان لقاءات مع المسؤولين وقيادات سياسية، تتناول تطبيق اتفاق وقف النار والاستحقاق الرئاسي.

ابو فهد يواصل مشاوراته الرئاسية

وعلمت «الديار» ايضا ان الموفد القطري ابو فهد، يجري مزيدا من اللقاءات والمشاورات بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، مع العديد من القيادات والشخصيات السياسية.

وتقول المعلومات ان هناك تباينا وتمايزا بين قطر والسعودية في هذا المجال، تحت سقف ان الخلاف لا يفسد في الود قضية.

هوكشتاين عائد للبنان في اول العام الجديد

وتضيف المعلومات ان الموفد الاميركي اموس هوكشتاين ينوي زيارة لبنان في الخامس من كانون الثاني، في اطار ما هو متفق عليه مبدئيا في وقت سابق خلال انجاز اتفاق وقف النار من اجل متابعة وضمان تنفيذ الاتفاق المذكور. ولا يستبعد ان تتناول الزيارة الاستحقاق الرئاسي، وان كان غير مدرج اصلا على جدول اعمالها.