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الزراعة "تستنكر" المس بالأمن الغذائي... اليكم آخر ما ارتكبه الاحتلال الاسرائيلي!

28
DECEMBER
2024
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استنكرت وزارة الزراعة، في بيان، "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القطاع الزراعي اللبناني، والتي كان آخرها تدمير وجرف مشروع إكثار الشتول الذي تم تشييده في وادي الحجير في العام 2020 بدعم من منظمة الأغذية العالمية (WFP) وتمويل من الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت أن "هذا المشروع يُعدّ من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في لبنان ودعم المزارعين المحليين في إنتاج الشتول الزراعية، وهو جزء من الجهود المستمرة للوزارة لتحسين الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، وإنَّ تدميره من قبل القوات الإسرائيلية يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق السيادية للبنان ولحقوق المواطنين اللبنانيين في العيش الكريم والآمن، كما يُعدّ خرقًا فاضحًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق المدنيين والمرافق الحيوية في مناطق النزاع".

وحمّلت وزارة الزراعة "سلطات كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء"، مؤكدة أن "هذه التصرفات تتناقض مع جميع القيم الإنسانية، وتزيد من معاناة الشعب اللبناني، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد".

كما أعلنت أنها تضع هذا الاعتداء "أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي"، ودعت إلى "تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، والضغط على إسرائيل للالتزام بالقرارات الدولية التي تحظر استهداف المنشآت المدنية الزراعية".

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