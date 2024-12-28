"غداءٌ ميلادي ضم كوادر وناشطي قضاء بعبدا"... أبو رحال: لضرورة الإلتزام بالدستور وعدم مخالفته في انتخاب رئيس

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بالتعاون بين المهندس فادي أبو رحال وهيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر، نُظم غداءٌ ميلادي ضم كوادر وناشطين من القضاء وهيئة القضاء ومجلسه، بمشاركة نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، نائب رئيس التيار للشؤون الادارية غسان خوري والنائب السابق ناجي غاريوس.

المدوّر

منسق هيئة قضاء بعبدا وليد المدور أكَّد ألا مستحيل لدى التيار الوطني الحر، وقال إن كل فرد من "التيار" هو "الشمعة" السياسية التي تنير دروبنا، وستضيء سواد قلوب الجميع وتشعّ في كل لبنان.

الخوري

ولفت الخوري في كلمة له إلى أن التيار يستمر بالعطاء والنضال لما هو مصلحة لبنان. وأكد الإلتفاف فيما بين "التياريين"، مشيراً إلى أنَّ "التيار" يعمل في كل قرى القضاء لأن كل فرد لا يستطيع العمل لوحده، وقال "الخير لقدام جايي".

نجم كتيلي

نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي شددت من جهتها على أن افضل صورة هي اجتماع مسؤولي "التيار" وكوادره، لافتة إلى أن حديث الرئيس عون عن أن نكون ضمانة بعضنا تجسد الواجبات المطلوبة في داخل التيار والمجتمع اللبناني. وأوضحت أنه لذلك "التيار" يضمن الجميع بمن فيهم منافسوه، داعية إلى الحفاظ على هذه الصورة الجميلة.

أبو رحال

وشدد أبو رحال في كلمته على ضرورة الإلتزام بالدستور وعدم مخالفته في انتخاب رئيس، لافتاً إلى أن التيار يتمسك بانتخاب رئيس توافقي وإصلاحي. وأكّد أبو رحال أنّ التيار حقق السيادة بانسحاب الجيش السوري، وفي الشراكة ناضل التيار مع رئيسه النائب جبران باسيل لإعادة التوازن، في الوقت الذي يواصل فيه العمل لبناء الدولة، دولة منتجة فيها محاسبة، وتحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة.

وشدَّد أبو رحال على أنَّ قضاء بعبدا يضم جميع المكونات اللبنانية، وعلى أن "التياريين" في القضاء ملتزمون وأوفياء للرئيس عون وللتيار وقيادته، كما شكر منسق القضاء وليد المدور لمساهمته في إنجاح هذا اللقاء.