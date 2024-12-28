living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رابطة موظفي الادارة العامة: لتحسين الرواتب وإقرار سلسلة رواتب جديدة

28
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هنأت رابطة موظفي الإدارة العامة اللبنانيين بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة، متمنية أن "يحمل العام الجديد الخير والفرح والنجاح للجميع، وأن يكون وطننا الحبيب في طريقه نحو المزيد من الازدهار والتقدم". 

واصدرت بيانا لفتت فيه الحكومة إلى "المطالب المشروعة للقطاع العام، التي تمثل حقوق العاملين بمختلف فئاتهم من موظفين دائمين ومتعاقدين وأجراء، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي". وأملت أن يتم النظر في النقاط التالية :  

- تحسين الرواتب والتعويضات بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وإقرار سلسلة رواتب جديدة تعيد التوازن المالي للموظفين.  

- تعديل الدوام الأسبوعي ليكون ثلاثة أيام فقط موقتًا، حتى عودة الرواتب إلى مستوياتها لعام 2017، مع إلغاء المثابرة وإضافتها كزيادة على الرواتب (ضم كل الزيادات بمختلف تسمياتها إلى صلب الراتب ) لتشمل كل العاملين في القطاع العام بمختلف مسمياتهم.  

- احتساب الزيادات ضمن أساس الراتب لرفع الظلم الذي يلحق بالموظف عند احتساب مخصصات مثل تعويضات نهاية الخدمة ومنح الوفاة والزواج.  

- اعتماد دوام العمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرًا لتخفيف العبء عن العاملين.  

- تثبيت المتعاقدين والأجراء الذين بلغت خدماتهم 20 عامًا دون الحاجة لإجراء مباريات، باعتبار خبراتهم العملية شهادة كافية على كفاءتهم.  

- توفير بيئة عمل آمنة وصحية، تضمن سلامة العاملين، مما يساهم في تعزيز إنتاجيتهم.  

- تعزيز فرص التدريب والتطوير المهني من خلال برامج تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة.  

- تفعيل الحوار الاجتماعي وفتح قنوات تواصل فعالة بين الحكومة والنقابات العمالية لتحقيق مطالب العاملين بشكل عادل وشفاف.  

- دعم المشاريع التنموية التي توفر فرص عمل جديدة وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني".  

وأكدت الرابطة "أهمية الاستجابة لهذه المطالب، لما لها من دور في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الشراكة بين جميع مكونات المجتمع والاسهام في تفعيل الدورة الاقتصادية في البلاد"، آملين أن "يكون العام الجديد بداية لتحقيق هذه التطلعات على أرض الواقع".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   