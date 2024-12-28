living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إرشادات وتوجيهات للصليب الاحمر خلال فترة الاحتفال بليلة رأس السنة

28
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر الصليب الاحمر اللبناني بيانا جاء فيه: "خلال فترة الإحتفال بليلة رأس السنة، يزداد خطر الاصابة بالنوبات القلبية، كما وتكثر حوادث السير نتيجة لعوامل كثيرة منها السرعة الزائدة خلال قيادة السيارة والافراط في شرب الكحول، لذا يقدم الصليب الأحمر اللبناني إرشادات وتوجيهات من أجل الوقاية والتوعية والسلامة العامة وفق ما يلي:

أولاً: تفاديا لخطر الإصابة بنوبات قلبية

     ينصح بما يلي:

  • تجنّب المجهود الجسدي الشديد والإرهاق والضغط النفسي.
  • شرب الماء واخذ فترات استراحة في السهرات.
  • عدم الإفراط في شرب الكحول.
  • المحافظة على درجة حرارة دافئة للجسم من خلال ارتداء الملابس الخاصة بفصل الشتاء أو التي تقي البرد.

عند الشعور بألم أو انزعاج في الصدر يجب اتخاذ الخطوات التالية:

  •  الجلوس والراحة،
  •  طلب سيارة إسعاف على خط  الطوارئ المجاني  140
  • ولحين وصول المسعفين يستحسن الاستعانة بالطبيب المعالج اذا وجد.

 

ثانياً: تفاديا لخطر حوادث السير

      ينصح بما يلي :

  • يجب على من يتولى القيادة عدم شرب الكحول.
  • عدم القيادة بسرعة مفرطة ومتهورة.
  • عدم القيادة في حال التعب الشديد او النعاس.
  • عدم استعمال الخليوي عند القيادة.
  • وضع حزام الأمان في كل الأوقات، لجميع الأشخاص داخل السيارة.
  • التأكد من صلاحية وجهوزية السيارة ووضعها الميكانيكي.
  • احترام قانون السير: الاشارات، تقاطع الطرق، وجهة السير، ....
  • احترام تعليمات القوى الامنية في كافة الاوقات.
  • وجود مطفأة حريق.
  • وجود علبة اسعافات أولية.

 

ثالثاً: تفاديا للتسمم بأول أوكسيد الكربون

      ينصح بما يلي:

  • عدم اشعال الخشب او الفحم في الأماكن المغلقة وترك تهوئة مناسبة في الغرفة مع وجوب المحافظة على نظافة المواقد والتأكد من أن جميع أنظمة التدفئة والتسخين في المنزل تحقق شروط السلامة العامة.
  • في حال الإحساس بأي من العوارض الآتية: صداع خفيف، دوار، تعب وضعف، غثيان، ضيق نفس، أو فقدان وعي، يجب تهوئة المكان فورا مع أفضلية التوجه إلى الهواء الطلق.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   