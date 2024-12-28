إرشادات وتوجيهات للصليب الاحمر خلال فترة الاحتفال بليلة رأس السنة

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أصدر الصليب الاحمر اللبناني بيانا جاء فيه: "خلال فترة الإحتفال بليلة رأس السنة، يزداد خطر الاصابة بالنوبات القلبية، كما وتكثر حوادث السير نتيجة لعوامل كثيرة منها السرعة الزائدة خلال قيادة السيارة والافراط في شرب الكحول، لذا يقدم الصليب الأحمر اللبناني إرشادات وتوجيهات من أجل الوقاية والتوعية والسلامة العامة وفق ما يلي:

أولاً: تفاديا لخطر الإصابة بنوبات قلبية

ينصح بما يلي:

تجنّب المجهود الجسدي الشديد والإرهاق والضغط النفسي .

شرب الماء واخذ فترات استراحة في السهرات.

عدم الإفراط في شرب الكحول.

المحافظة على درجة حرارة دافئة للجسم من خلال ارتداء الملابس الخاصة بفصل الشتاء أو التي تقي البرد.

عند الشعور بألم أو انزعاج في الصدر يجب اتخاذ الخطوات التالية:

الجلوس والراحة،

طلب سيارة إسعاف على خط الطوارئ المجاني 140

ولحين وصول المسعفين يستحسن الاستعانة بالطبيب المعالج اذا وجد.

ثانياً: تفاديا لخطر حوادث السير

ينصح بما يلي :

يجب على من يتولى القيادة عدم شرب الكحول.

عدم القيادة بسرعة مفرطة ومتهورة.

عدم القيادة في حال التعب الشديد او النعاس.

عدم استعمال الخليوي عند القيادة.

وضع حزام الأمان في كل الأوقات، لجميع الأشخاص داخل السيارة.

التأكد من صلاحية وجهوزية السيارة ووضعها الميكانيكي.

احترام قانون السير: الاشارات، تقاطع الطرق، وجهة السير، ....

احترام تعليمات القوى الامنية في كافة الاوقات.

وجود مطفأة حريق.

وجود علبة اسعافات أولية.

ثالثاً: تفاديا للتسمم بأول أوكسيد الكربون

ينصح بما يلي: