إسرائيل تزعم تفكيك بنية تحتية هجومية لـحزب الله (فيديو وصور)

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن تنفيذ أنشطة عملياتية تهدف إلى إزالة التهديدات في جنوب لبنان. وأوضح بيان الجيش أن اللواء 300، بالتعاون مع الفرقة 146 والقوات الهندسية، تمكن من تفكيك نفق تحت الأرض يبلغ طوله 100 متر يؤدي إلى مخبأ تابع لقوات الرضوان التابعة لحزب الله.

وأشار الجيش الاسرائيلي إلى أن وحدة "يهلوم" المتخصصة في التعامل مع المتفجرات قامت بتأمين النفق وفحصه من التهديدات. وخلال العمليات، تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة داخل النفق، شملت بنادق، ورشاشات، وصواريخ مضادة للدروع، إلى جانب أنظمة مراقبة متطورة. وأضاف البيان أن جميع المعدات تمت مصادرتها وتدميرها، بما في ذلك النفق نفسه.



كما اكتشفت القوات مخزونًا من الصواريخ المضادة للدروع ومواقع رشاشات ثقيلة كانت موجهة نحو مواقع إسرائيلية قريبة من النفق. وأشار البيان إلى أن مسار النفق أدى أيضًا إلى مركز قيادة تابع لحزب الله يحتوي على منصات إطلاق صواريخ استخدمت سابقًا ضد إسرائيل خلال الحرب، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المتفجرات.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن اللواء 300 مستمر في تنفيذ مهامه لإزالة التهديدات في جنوب لبنان، تماشيًا مع التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

لمشاهدة الفيديو على الرابط التالي: https://x.com/IsraelWarRoom/status/1872954825773633995