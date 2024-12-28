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تحذير من قوى الأمن: لعدم الولوج إلى أيّ رابط غير موثوق من أي جهةٍ كانت

28
DECEMBER
2024
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تلقّى عددٌ من المواطنين رسائل نصيّة (SMS) وردت على هواتفهم الخليويّة، من أرقام لبنانيّة، توهمهم بتأمين وظيفة بدوام جزئيّ، ويُمكن تنفيذها من المنزل ومن دون الالتزام بسقف زمنيّ، وبرواتب مغرية قد تصل إلى 1600 دولار يوميًّا، وذلك من خلال النّقر على رابط (LINK) مرفق ضمن الرسالة.

وأكّد بلاغ صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات أنّه تبيّن للشعبة أنّ المُرسِل ينتقي، عشوائيًّا، ومن خلال أحد تطبيقات الإنترنت، أرقامًا خليويّة لبنانيّة ويستخدمها لإرسال هذه الرسائل النّصيّة.

ولفتت المديرية إلى أنّ إسرائيل قد أحدثت خلال الحرب، خروقات تقنيّة طالت شبكات الهواتف اللّبنانيّة (الأرضيّة والخليويّة)، بهدف التّواصل مع مواطنين أو مقيمين على الأراضي اللبنانيّة، في محاولة للحصول على معلومات.

كما أشار إلى أنّها لجأت إلى إرسال رسائل نصيّة (SMS) تتضمّن عروض عمل، في محاولة للإيقاع بالمرسَل إليهم وإغرائهم بأجور مرتفعة، وذلك بهدف استدراجهم للتّعامل معه مخابراتيًّا.

وطلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين الكرام الحذر، وعدم الولوج إلى أي رابط (LINK) غير موثوق يَرِدهم من أي جهةٍ كانت، تجنباً للوقوع إمّا ضحيّة أعمال احتيالية، أو لعمليّة استدراج من قبل العدو الإسرائيليّ.

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