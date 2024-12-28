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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، عبر حسابه على منصة "إكس" صباح اليوم السبت، أن مراكز جرف الثلوج التابعة للوزارة تعمل على فتح الطرقات دون توقف، على مدار الساعة، رغم الظروف الجوية القاسية التي يشهدها لبنان.

وأكد حمية في منشوره أن هذه الجهود تستهدف ضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الحركة المرورية في مختلف المناطق.

وذكر الوزير أن الفرق المعنية تجوب المناطق المتضررة من تساقط الثلوج، في محاولة لإزالة تراكمات الثلج التي أغلقَت بعض الطرقات الرئيسية والثانوية، خاصة في المناطق الجبلية التي تعاني من صعوبة الوصول إليها بسبب الطقس العاصف.



كما دعا الجميع إلى التقيد بإرشادات قوى الأمن الداخلي، وذلك للحفاظ على السلامة العامة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

تعمل مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل على فتح الطرقات دون توقف ليلا نهارا. نطلب من الجميع التقيد بإرشادات قوى الامن الداخلي حفاظا على السلامة العامة.



يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه لبنان تأثير العاصفة الثلجية التي اجتاحت معظم المناطق اللبنانية، مما أدى إلى تكدس الثلوج على الطرقات الجبلية وعرقلة الحركة المرورية. كما أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرات بخصوص احتمالية تراكم الثلوج على ارتفاعات متوسطة، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين.

تعمل مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل على فتح الطرقات دون توقف ليلا نهارا. نطلب من الجميع التقيد بإرشادات قوى الامن الداخلي حفاظا على السلامة العامة.



تعمل مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل على فتح الطرقات دون توقف ليلا نهارا. نطلب من الجميع التقيد بإرشادات قوى الامن الداخلي حفاظا على السلامة العامة

لمشاهدة الفيديو والصور على الرابط التالي:

https://x.com/alihamie_lb/status/1872897480888840600