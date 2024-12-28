living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان تحت تأثير العاصفة الثلجية...جهودٌ مكثفة لفتح الطرقات(بالفيديو والصور)

28
DECEMBER
2024
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، عبر حسابه على منصة "إكس" صباح اليوم السبت، أن مراكز جرف الثلوج التابعة للوزارة تعمل على فتح الطرقات دون توقف، على مدار الساعة، رغم الظروف الجوية القاسية التي يشهدها لبنان.

وأكد حمية في منشوره أن هذه الجهود تستهدف ضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الحركة المرورية في مختلف المناطق.

وذكر الوزير أن الفرق المعنية تجوب المناطق المتضررة من تساقط الثلوج، في محاولة لإزالة تراكمات الثلج التي أغلقَت بعض الطرقات الرئيسية والثانوية، خاصة في المناطق الجبلية التي تعاني من صعوبة الوصول إليها بسبب الطقس العاصف.


كما دعا الجميع إلى التقيد بإرشادات قوى الأمن الداخلي، وذلك للحفاظ على السلامة العامة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

تعمل مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل على فتح الطرقات دون توقف ليلا نهارا. نطلب من الجميع التقيد بإرشادات قوى الامن الداخلي حفاظا على السلامة العامة. 


يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه لبنان تأثير العاصفة الثلجية التي اجتاحت معظم المناطق اللبنانية، مما أدى إلى تكدس الثلوج على الطرقات الجبلية وعرقلة الحركة المرورية. كما أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرات بخصوص احتمالية تراكم الثلوج على ارتفاعات متوسطة، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين.

تعمل مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل على فتح الطرقات دون توقف ليلا نهارا. نطلب من الجميع التقيد بإرشادات قوى الامن الداخلي حفاظا على السلامة العامة.


تعمل مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل على فتح الطرقات دون توقف ليلا نهارا. نطلب من الجميع التقيد بإرشادات قوى الامن الداخلي حفاظا على السلامة العامة

 لمشاهدة الفيديو والصور على الرابط التالي: 

https://x.com/alihamie_lb/status/1872897480888840600

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   