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شهر حاسم يفصل لبنان عن انتهاء مهلة الـ 60 يوما لانسحاب اسرائيل من الجنوب اللبناني والتطبيق الشامل لوقف النار، وفي المعلومات، ان اسرائيل تحاول مع هوكشتاين تمديد مهلة الـ 60 يوما الى شهرين اضافيين حتى 29 آذار للتاكد من تنفيذ لبنان للاتفاق وانسحاب عناصر حزب الله وتسليم اسلحتهم الى الجيش اللبناني.

الامور معقدة وخطيرة وكل الاحتمالات واردة، وهذا ما يفرض انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني وتشكيل حكومة جديدة، وعندها تقود الدولة بشكل موحد المواجهة مع الاطماع الاسرائيلية كما حصل بين وادي السلوقي ووادي الحجير حين توغلت اليات اسرائيلية وترافق ذلك مع تمشيط للمنطقة وتقدم نحو قبريخا وجرف المنازل عند مفرق بلدتي قبريخا والقنطرة واقفال الطريق الرئيسية، عندها قام الجيش اللبناني بإرسال تعزيزات الى المنطقة، وتمركزت جميعها على مسافة قريبة من الاسرائيليين ومنعتهم من التقدم، وعلى الاثر، جرت اتصالات وأرسلت قوات اليونيفيل دورية لمنع اي اشتباك وافضت الاتصالات الى تراجع الاسرائيليين وفتح الجيش اللبناني والاهالي الطرقات وازالوا السواتر التربية.



(الديار)