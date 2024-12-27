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لأن جوهر رسالتها دعم التنوع والتضامن والكرامة الإنسانية، ولأن جهودها تنصب على تعزيز التعددية والمواطنة الحاضنة للتنوع ومرونة المجتمع والتضامن الروحي، أطلقت جمعية "أديان" في 27 كانون الأول 2024 حملة لدعم الوجه المشرق المليء بالأمل والإيجابية الذي جسدته المواطنة في لبنان خلال الحرب الذي شهدها أخيرًا تحت شعار Activate your Lebanese mode on.

الحملة التي انطلقت من أرض الواقع خلصت إلى أن من أبرز المزايا التي جسدها استيعاب اللبناني واللبنانية لظروفه المستجدة جراء الحرب، وكذلك التفاعل الايجابي بين المواطنين على اختلاف إنتماءاتهم الدينية والمناطقية والسياسية خلال إحتضان النازحين منهم: الأمل رغم كل تحد، الوحدة في كل خطوة، التنوع في العمل، القوة في التضامن وضرورة المساواة في الفرص.

لذا سوف تعمل خطوة "أديان" على التشجيع على تعزيز هذه القيم والروابط والبناء عليها من أجل مستقبل أفضل للبنان وأهله، عبر حملات ترويجية لها ونشر مواد توعوية مصورة عن أهميتها، والتسويق عبر شعارات تحاكيها من خلال مواد ترويجية توزّع مجانًا على عدد من اللبنانيين.