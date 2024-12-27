بالصور- سارق الآثارات في قبضة قوى الأمن!

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صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التّالي: بتاريخ 15-12-2024 وردت معلومات الى مخفر زحلة في وحدة الدّرك الإقليمي حول حصول عدّة سرقات من داخل غرف زراعية في محلّة – ضهور زحلة. وأجري تحقيق من قبل المخفر المذكور، وبنتيجة التحريّات والاستقصاءات، اشتبهت دوريّة من مفرزة استقصاء البقاع بالمدعو ح. ف. (من مواليد عام 1960، لبناني)".



وأضاف، "جرى توقيفه، وبالتّحقيق معه من قِبَل مخفر زحلة، اعترف بالسّرقة وتمّ ضبط أغراض موجودة في سيّارته، نوع جيب شيروكي لون ابيض صنع 2008، عبارة عن نحاسيات وأدوات وأسلحة أثريّة".



وختم البلاغ، "لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صور المضبوطات، وتطلب من أصحابها بحال التّعرف عليها، التّوجه إلى المخفر المذكور لاستلامها وفقاً للأطر القانونيّة".