فضل الله يكشف عن مسؤوليات تقع على عاتق الدولة ولجنة المراقبة واليونيفيل والجيش اللبناني

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أشار عـضـو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، الى أن "العدو الإسرائيلي يحاول بعد وقف إطلاق النار أن يستغل الفرصة وأن ينفذ بعض مخططاته في القرى الأمامية من خلال التدمير والتجريف والاعتداءات".

ولفت فضل الله، الى أن "هناك مسؤوليات اليوم تقع على عاتق الدولة اللبنانية وعلى لجنة المراقبة واليونيفيل والجيش اللبناني وعلى الدول التي رعت هذا الاتفاق"، مضيفاً "نحن نتابع هذا الموضوع يومياً مع الجهات المعنية".

وتابع "نحن أهل الجنوب والمقاومة والضاحية والبقاع وبيئة المقاومة لم نكن في أي يوم من الأيام بحاجة إلى دليل أن هذه المقاومة ضرورة وطنية وأنها هي التي تحمي ضمن معادلة الجيش والشعب والمقاومة".