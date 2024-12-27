بالفيديو- الرئيس عون يعايد المنتشرين اللبنانيين: أتمنى عليكم أن تحافظوا على إرثكم الطبيعي الذي أخذتموه معكم وأتمنى لكم العودة إلى لبنان!

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توجه الرئيس العماد ميشال عون للمنتشرين اللبنانيين في دول العالم كافة بكلمة معايدة لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، متمنياً اعياداً سعيدة "لا سيما اننا نمر في لبنان بمرحلة صعبة ونتلقى ضربات الحروب بصعوبة". وتطرق الرئيس عون الى ما يحصل في العالم لناحية الايمان، وقال: "نرى الكنائس فارغة في بعض الدول، والعائلات تتفرق مع ان عيد الميلاد هو عيد العائلة التي تجتمع بافرادها جميعاً وعيد رأس السنة لاستقبال سنة جديدة بالفرح".

وتمنى الرئيس عون على اللبنانيين المنتشرين المحافظة على العادات المشرقية، مؤكداً: "هنا ولد المسيح على هذه الارض وهنا اعطانا بولادته وبطريقة عيشه في عائلته المقدسة المثال الذي تربت عليه عائلاتنا، واعطتنا التضامن وعمرت اوطاننا. ونبه الى ان هذه الامور اصبحت بخطر مع توجه العالم نحو الانهيار".

وقال لهم: "اتمنى عليكم ان تحافظوا على ارثكم الطبيعي الذي اخذتموه معكم واتمنى لكم العودة الى لبنان."