بيانٌ هام من مصرف لبنان!

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أصدر مصرف لبنان، اليوم الجمعة، تعميماً جاء فيه: "استمراراً بسياسة المصرف المركزي المستندة الى نص المادة 70 من قانون النقد والتسليف الرامية الى المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو إقتصادي واجتماعي دائم، وبالنظر الى الظروف الراهنة، قرر المجلس المركزي المصرف لبنان المنعقد بتاريخ 24 كانون الأول 2024 الطلب إلى المصارف تسديد مبلغ يساوي دفعتين شهريتين خلال شهر كانون الثاني 2025، لكافة المستفيدين من التعميمين الأساسيين رقم 158 و 166".



مع الإشارة إلى أن "العمل بأحكام التعميمين المذكورين يستمر في شهر شباط بشكل طبيعي".



وأضاف التعميم، "علماً أنه منذ بداية تطبيق التعميمين الأساسيين رقم 158 و 166 ولغاية تاريخ 2024/11/30، بلغ عدد المستفيدين ما مجموعه 431,448 مودع وبلغت القيم المدفوعة مبلغاً إجمالياً مقداره 3,241,894,179 دولار أميركي".