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أمطار غزيرة اليوم وتحذير من السيول وحبات البرد..!

27
DECEMBER
2024
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يؤثر منخفض جوي متمركز فوق قبرص مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حيث يحمل معه أمطار غزيرة أحياناً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ، حدوث عواصف رعدية، رياح ناشطة وثلوج على المرتفعات حتى ظهر يوم الأحد حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي اّخر مركزه شمال غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية أكثر برودة فيلامس تساقط الثلوج الـ ١٢٠٠ متر ويستمر تأثيره حتى مساء الثلاثاء المقبل حيث ينحسر تدريجياً.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين ١٣ و ٢١ في بيروت وبين ١٠ و ١٩ في محطة طرابلس وبين ٤ و ١٤ في زحلة .

تحذير: من غزارة الأمطار اليوم الجمعة، تشكل السيول على بعض الطرقات، تساقط حبات البرد وسوء الرؤية في المناطق الجبلية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:
- غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود الـ ٤ درجات.
- يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية.
- تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية.
- احتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات.
- تنشط الرياح وتشتّد أحيانًا لتصل سرعتها الى ٧٠ كلم/س حيث يرتفع موج البحر لحدود المترين.
- تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع ١٤٠٠متر وتلامس خلال الليل الـ ١٣٠٠ متر.

السبت:
- غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات.
- ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.
- تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خاصة خلال الفترة الصباحية ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحيانًا لتصل سرعتها الى ٦٥كم/س يرتفع معها موج البحر.
- تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق.
- يتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.

الأحد:
- غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
- تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.
- تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق وتلامس ليلاً الـ ١٢٠٠ متر.

الاثنين:
- غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة مع دخول الجبهة الباردة.
- يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.
- تتساقط الثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق وتلامس الـ ١٠٠٠ متر خلال الليل.

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