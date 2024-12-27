عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 كانون الأول 2024

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الأخبار: سوريا المفيدة هاجس أحمد الشرع أيضًا

العدو يوسع خروقاته والمقاومة تنتظر إجراءات الدولة والعالم

هوكشتين: نزع السلاح ثمنًا لإعادة الإعمار

الشرع يعزز قبضته...سوريا أمام إختبار الفتنة



الديار: «اسرائيل» تعربد جنوبا: سقوط الضمانات الدولية واستفزاز للمقاومة

وقف النار يهتز في وادي الحجير وحكمة حزب الله لن تستمر طويلا؟

«اختبار» رئاسي لقائد الجيش في الرياض «والقوات» تنتقد المعارضة

اللواء: عون في السعودية: الرئاسة ومرحلة ما بعد وقف النار

مطالب لبنانية تنتظر هوكشتاين.. وخوري مرشح «الثنائي» وباسيل بعد إنسحاب فرنجية



النهار: ربع القرن اللبناني: زلازل الاستتباع وفجر موعود



البناء: نتنياهو يعلن الحرب المفتوحة على اليمن.. وصنعاء تردّ بالملايين اليوم بقبول التحدي / اهتمام دولي وإقليمي بأحداث الساحل السوريّ ودعوات لحماية السلم الأهلي كأولوية / توغّل الاحتلال إلى وادي الحجير يهدّد بانهيار اتفاق وقف النار… والمقاومة تحذّر

الجمهورية: الإنتخاب الرئاسي على همة الكتل

خروقات إسرائيلية متصاعدة

l'orient le jour: « Cette guerre doit être la dernière » : au Liban, la vie après un mois de cessez-le-feu



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: داخل قصور الحاشية في «قرى الأسد»... أناقة دولة الجريمة المنظمة



الأنباء الكويتية: عودة اسم جهاد أزعور إلى السباق الرئاسي وترقّب مبادرة من هوكشتاين قد تفتح طريق القصر الجمهوري أمام قائد الجيش

الجيش اللبناني يندَّد بالتوغل الإسرائيلي في وادي الحجير :خرق لاتفاق وقف النار