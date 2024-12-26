السيد: العدو يعربد ويخرق ويخطف ويقتل حيثما يريد!

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على منصة "أكس":

إسرائيل ابلغت لبنان بالواسطة أنها لن تنسحب من الجنوب بعد ٦٠ يوماً وفقاً لإتفاق وقف النار المشؤوم… حتى اليوم، لا جدوى ولا نتيجة لإستنكارات وشكاوى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المتنقّل من الناقورة إلى مرجعيون والخيام ثم السراي الحكومي، فيما العدو يعربد ويخرق ويخطف ويقتل حيثما يريد، وما كنّا نظنه إتفاقاً لوقف النار بإشراف دولي، تبيّن أنه إتفاق إستسلام، واليوم نراه إتفاق إذلال للدولة، للجيش، للشعب، والكل صابر حتى نهاية مهلة ال٦٠ يوماً… صحيح أن المقاومة اليوم غير جاهزة وغير راغبة بحرب مفتوحة على غرار السنة الماضية، ولكن إذا لم تنسحب إسرائيل بعد مرور الستين يوماً، فلن يكون بمقدور الجيش اللبناني أن ينتشر هناك في حضن الجيش الاسرائيلي، ولذلك، أرى منذ الآن مقاومة ستنهض على شكل حرب أفراد ومجموعات صغيرة تستنزف العدو في أرض الجنوب كما قبل العام ٢٠٠٠، ولن تكون حينها بحاجة لمدافع وصواريخ ومسيرات بل لكمائن وعبوات وهجمات مباغتة في الليل والنهار إلى أن ينسحب العدو…