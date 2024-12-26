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المكتب التربوي في التيار الوطني الحر: ندعو لدراسة شاملة لسلسلة الرتب والرواتب

26
DECEMBER
2024
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أصدر المكتب التربوي في التيار الوطني الحر البيان الآتي:


إنّ المكتب التربويّ في التيّار الوطنيّ الحرّ إذ يشيد بدور مديري المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية ومديراتها وأفراد الهيئة التعليميّة، يجد نفسه مدعوًا إلى تقديم الشكر الجزيل لهم على جهودهم الجبّارة الّتي بذلوها في خلال المحن الّتي ألمّت ببلادنا، فكانوا على قدر المسؤوليّة الوطنيّة، أسهموا في صون حاضر الوطن ومستقبله.

إنّنا في المكتب التربويّ نؤكّد حقّ الأساتذة في العيش الكريم، فبعد أن بذلوا الغالي والنفيس في سبيل العلم والمعرفة، أصبح من واجبنا أن نوفّر لهم أدنى مقوّمات العيش الكريم، فالأوضاع الاقتصاديّة الصعبة الّتي يمرّ بها الوطن قد أثّرت بشكل كبير في قدرتهم الشرائيّة، ناهيك عن الإجحاف الّذي طال رواتبهم الشهريّة، ممّا يستدعي تدخّلًا عاجلًا لإنصافهم.

إنّنا ندعو المسؤولين المعنيّين إلى الإسراع في وضع دراسة شاملة لسلسلة الرتب والرواتب، بحيث تتناسب مع التضخّم المتسارع والظروف الاقتصاديّة الراهنة، وحتّى يتحقّق ذلك، نطالب بمنح الأساتذة والمعلّمين بدل إنتاجيّة لا يقلّ عن ستّ مئة دولار أمريكيّ، ليكون مجموع ما يتقاضاه الفرد ألف دولار أمريكيّ على الأقلّ، وهو مبلغ لا يكفي سوى لتأمين أدنى متطلّبات العيش الكريم لعائلة مكوّنة من أربعة أفراد.

وفي ختام هذا البيان، نبارك للبنانيّين كافّة، مسيحيّين ومسلمين، حلول أعياد الميلاد ورأس السنة، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة على وطننا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ لبنان وشعبه من كلّ سوء.

ندعو المسؤولين إلى الإسراع في تنفيذ هذه المطالب العادلة، ففي ذلك خير للوطن والمواطن.

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