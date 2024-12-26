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"حزب الله" دان العدوان الاسرائيلي على اليمن: لا خيار لشعوبنا إلا بمزيدٍ من الصمودِ ‏والمقاومة

26
DECEMBER
2024
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دان "حزب الله " في بيان ، بشدة "العدوان الإسرائيلي الواسع على اليمن العزيز بمشاركة أميركية - بريطانية، والذي استهدف منشآت مدنية ‏واقتصادية ومرافق حيوية، وذلك في انتهاكٍ فاضحٍ للقوانين الدولية والإنسانية، وإمعانا في غطرسته وتوحشه واستكمال حروبه المفتوحة  على  شعوب منطقتنا العربية والإسلامية لا سيما في فلسطين ولبنان وسوري"ا.‏

أضاف البيان :"هذا العدوان الجديد على الأراضي اليمنية جاء نتيجة فشل العدو  في مواجهة الضربات ‏العسكرية اليمنية ونتيجة صلابة الموقف اليمني في دعمه الشجاع لقضية الشعب الفلسطيني في حقه بأرضه وحريته، وإصراره على نصرة ومساندة غزة الأبية”.

وجدد "حزب الله " "تضامنه الكامل ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني العزيز والأبي والذي يواصل ثباته وصموده في هذا الخيار، وهو يؤكد ثقته بهذا الشعب المقاوم الذي يواصل طريق الصمود والكرامة مع قيادته الحكيمة والشجاعة لمواجهة هذا العدوان”. ‏

وختم: "إنّنا ندعو كل أحرار العالم وكل القوى الشريفة والمقاومة في منطقتنا العربية والإسلامية إلى التكاتف لمواجهة هذا العدوان ‏ورفع الصوت عالياً أمام الصمت الدولي ومؤسساته العاجزة والمستسلمة للإرادة الأميركية، مؤكدين أنه في مواجهة هذا العدو الصهيوني وداعميه لا خيار لشعوبنا إلا بمزيدٍ من الصمودِ ‏والمقاومة”.

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