كهرباء لبنان : وضع طاقة إضافية تجريبية خلال فترة الأعياد المجيدة

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أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان"، في بيان ،"إلحاقا ببيانها تاريخ 23/12/2024، "وضع المشغل إجراء موقتا وتجريبيا في خلال فترة الأعياد، وذلك من خلال تشغيل مجموعات إنتاجية إضافية في معمل المحركات العكسية الجديد في الذوق ووضعها على الشبكة الكهربائية، بحيث أنه من المرتقب أن تصل قدرة المعمل الإنتاجية راهنًا إلى حوالي //75// ميغاواط لغاية تاريخ 02/01/2025، وذلك نتيجة الاختبارات الجارية من قبل المشغل لاستئناف تشغيل المعمل المذكور،

وبالتالي فإن هذا الإجراء الموقت من شأنه أن يساهم في رفع ساعات التغذية اليومية من 6-8 ساعات إلى

7-9 ساعات يوميًا خلال الفترة المذكورة،

هذا وتؤكد المؤسسة مجددًا بأنها ستبقي المواطنين الكرام على بينة بأية مستجدات فيما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن".