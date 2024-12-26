الأمن العام حدد موعد الإختبار الخطي لمرشحي ضباط إختصاصيين...في هذا التاريخ!

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اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان ان” موعد الإختبار الخطي للمرشحين الذين تقدموا بطلبات للتطوع بصفة ضباط إختصاصيين في الأمن العام واجتازوا الإختبارات الصحية سيجري بتاريخ 30/12/2024 الساعة 6.00 صباحاً، في الجامعة اللبنانية – الحدث (كلية الحقوق).

واشارت الى انه بالامكان”مراجعة دوائر ومراكز الأمن العام الإقليمية، ومراجعة عنوان الأمن العام على شبكة الإنترنت : www.general-security.gov.lb ، او الإتصال على الرقم 1717، لمزيد من المعلومات”.

وطلبت من المرشحين “إبراز مايثبت هويتهم الشخصية (مستند ثبوتي يحمل الرسم الشخصي) والإيصالات المعطاة لهم عند تقدمهم لإجراء الإختبار”.