بعد قتل زوجته الإعلامية عبير رحال.. الزوج ينشر مقطع فيديو يعلن فيه الانتحار

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بعد وقت قصير على تنفيذ جريمته داخل محكمة شحيم الشرعية، خرج المواطن خليل مسعود بمقطع فيديو عبر حسابه في "فايسبوك" يتناول تفاصيل خلافاته الشخصية مع زوجته الإعلامية عبير رحال، وتحديداً المالية منها المرتبطة بالعمل في موقع إلكتروني محليّ يزعم تأسيسه.

كما اتّهم مسعود أحد ضبّاط قوى الأمن الداخلي في لبنان بالانحياز في هذه القضية للضحية رحال.

وقال مسعود في الفيديو: "عندما تشاهدون هذا الفيديو سأكون قد رحلت عن هذه الدنيا"، وعلّق على الفيديو قائلاً: "إنهاء حياتك بنفسك".

وأفادت معلومات أولية بأنّ لدى خليل ورجال ثلاثة أطفال، وهو كان متأهّل من قبل ولديه أولاد أيضاً.