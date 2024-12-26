تحضروا.. أمطار وعواصف رعدية وثلوج!

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يتقلّب الطقس تدريجيًا في لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تحت تأثير منخفض جوّي متمركز فوق الجزر اليونانية والذي يقترب تدريجيًا فوق البحر المتوسّط حيث يحمل معه أمطار غزيرة، ثلوج، عواصف رعدية، ورياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى بداية الأسبوع المقبل حيث من المتوقّع أن يحلُ مكانه منخفض جوّي آخر أكثر برودة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين ١٣ و ٢١ في بيروت وبين ١٠ و ١٩ في محطة طرابلس وبين ٤ و ١٤ في زحلة .

الطقس المتوقع في لبنان:

- الخميس:

غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال أن تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق.

- الجمعة:

غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات، و انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً مع احتمال تساقط حبات البرد، يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحيانًا لتصل سرعتها الى ٧٥كلم/س حيث يرتفع موج البحر لحدود المترين، كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع ١٣٠٠م وما فوق.

- السبت:

غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحياناً تتشكّل معها السيول وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحيانًا لتصل سرعتها الى ٦٥كم/س، مع احتمال تساقط حبّات البرد، كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع ١٥٠٠ متر ومافوق.