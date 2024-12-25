living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

احتفال ميلادي حاشد في "الشالوحي" بمشاركة عون وباسيل: تكريم أكبر معمر منتسب وتوزيع جوائز لأفضل "بيوت شباب"

25
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهدت مركزية التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي احتفالاً ميلادياً حاشداً، وذلك بعدما انتهت ورشة ترميمها والتي شهدت إضافات لتواكب ذوي الحاجات الخاصة، وتعبّر بالتالي عن نهج التيار الحديث واهتمامه بكل الفئات الإجتماعية.

وتميز الإحتفال بمشاركة الرئيس العماد ميشال عون ورئيس "التيار" النائب جبران باسيل، وحشد من النواب وأعضاء المجلس السياسي ومنسقي اللجان المركزية والعاملين في المقر.

وقد وجه باسيل التهانئ بالأعياد المجيدة مؤكدا استمرار نضال التيار مع الشباب، وقال إننا نحتفل بوجود راعي التيار ومؤسسه، مشيراً إلى الأمل بمستقبل أفضل للبنان، ومشدداً على أن التيار سيبقى يشع بعمله في كل لبنان.

وقد تخلل الإحتفال تكريم أكبر معمر منتسب إلى التيار وهو جورج أبي ناصيف من بلدة الحدت.
وقد ألقى أبي ناصيف كلمة عدد فيها أسباب انتمائه إلى التيار وفي طليعته وطنيته اللبنانية العابرة للطوائف، وعمله لبناء دولة المؤسسات.
إلى ذلك تم توزيع جوائز لأفضل زينة لبيوت شباب في الأقضية، وقد حازت جبيل المركز الأول.

وأكد نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري من جهته مواصلة الإهتمام بجيل الشباب في "التيار"، وعارضاً لأهمية بيوت الشباب في الأقضية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   