احتفال ميلادي حاشد في "الشالوحي" بمشاركة عون وباسيل: تكريم أكبر معمر منتسب وتوزيع جوائز لأفضل "بيوت شباب"

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شهدت مركزية التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي احتفالاً ميلادياً حاشداً، وذلك بعدما انتهت ورشة ترميمها والتي شهدت إضافات لتواكب ذوي الحاجات الخاصة، وتعبّر بالتالي عن نهج التيار الحديث واهتمامه بكل الفئات الإجتماعية.

وتميز الإحتفال بمشاركة الرئيس العماد ميشال عون ورئيس "التيار" النائب جبران باسيل، وحشد من النواب وأعضاء المجلس السياسي ومنسقي اللجان المركزية والعاملين في المقر.

وقد وجه باسيل التهانئ بالأعياد المجيدة مؤكدا استمرار نضال التيار مع الشباب، وقال إننا نحتفل بوجود راعي التيار ومؤسسه، مشيراً إلى الأمل بمستقبل أفضل للبنان، ومشدداً على أن التيار سيبقى يشع بعمله في كل لبنان.

وقد تخلل الإحتفال تكريم أكبر معمر منتسب إلى التيار وهو جورج أبي ناصيف من بلدة الحدت.

وقد ألقى أبي ناصيف كلمة عدد فيها أسباب انتمائه إلى التيار وفي طليعته وطنيته اللبنانية العابرة للطوائف، وعمله لبناء دولة المؤسسات.

إلى ذلك تم توزيع جوائز لأفضل زينة لبيوت شباب في الأقضية، وقد حازت جبيل المركز الأول.

وأكد نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري من جهته مواصلة الإهتمام بجيل الشباب في "التيار"، وعارضاً لأهمية بيوت الشباب في الأقضية.