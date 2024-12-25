الدفاع المدني: انتشال جثامين ٣ شهداء من الحارة الشرقية - حي الجلاحية في الخيام

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أنه "إثر مواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل، لليوم الثالث من الأسبوع الثاني، في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سابقاً الحارة الشرقية - حي الجلاحية ببلدة الخيام، تمكنّت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، بمتابعة من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، من انتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض ونقلهم الى مستشفى مرجعيون الحكومي، على أن تستكمل عمليات البحث والمسح الميداني الشامل غدا الى ان يتم العثور على جميع المفقودين".