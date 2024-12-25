روسيا اليوم: إصابة 4 متظاهرين بنيران الجيش الإسرائيلي في القنيطرة

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روسيا اليوم: أصيب 4 أشخاص على الأقل اليوم الأربعاء جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مدنيين تظاهروا احتجاجا على احتلال قريتهم السويسة بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

ونظم عدد من أهالي قرية السويسة مظاهرة ضد احتلال إسرائيل لأراضيهم، عقب إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

وفتح جنود إسرائيليون نيران أسلحتهم من المناطق التي تمركزوا فيها باتجاه المتظاهرين.



وحسب المعلومات فإن أربعة مدنيين، بينهم طفل، أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، مبينة أن الطفل أصيب بطلق ناري في ظهره وتم نقله إلى أحد مستشفيات دمشق لتلقي العلاج، فيما أصيب شاب آخر في بطنه ويخضع حاليا لعملية جراحية، أما الإصابتان الأخريان فكانت طفيفة.

وأشار المصدر إلى أن مجموعة من الشبان والأطفال كانوا في محيط الثكنة احتجاجا على التوغل الإسرائيلي في المنطقة أدى ذلك لإطلاق النار عليهم من قبل القوات الإسرائيلية.



وتحتل إسرائيل منذ حرب 5 يونيو 1967، معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت التطورات الأخيرة واحتلت المنطقة السورية العازلة في محافظة القنيطرة، معلنة انهيار اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.