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استشهد اثناء تأديته واجبه الإنساني.. الدفاع المدني ينعي أحد متطوعيه

25
DECEMBER
2024
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نعت المديرية العامة للدفاع المدني المتطوع الاختياري عبدالله محمد المهتدي من عديد مركز الشمال الاقليمي الذي إستشهد بتاريخ ٢٤-١٢-٢٠٢٤ اثناء تأديته واجبه الإنساني خلال تنفيذ عمليات إخماد حريق داخل مستودع مبنى سكني وانهياره بالكامل.
وفي ما يلي نبذة عن حياته:
المتطوع الاختياري عبدالله محمد المهتدي من عديد مركز الشمال الاقليمي.
من مواليد ١٩٨٦ البيرة-عكار.
-عمل بصفة متطوع اختياري اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٦/٠٣.

 
 

-حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني.
-تابع دورات تدريبية في الداخل.
-شارك في تنفيذ العديد من المهمات.
-كان مثال المتطوع الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.
الوضع العائلي: متأهل وله ولد.
سينقل الجثمان عند الساعة الواحدة ظهرا من مستشفى المظلوم في طرابلس باتجاه مسقط رأسه في بلدة البيرة - عكار حيث سيصلى على جثمانه الطاهر عقب صلاة المغرب من يوم الاربعاء ٢٠٢٤/١٢/٢٥ في مسجد البيرة - عكار. وتقبل التعازي للرجال بعد الدفن واليوم الثاني في عكار - قاعة مسجد البيرة الكبير من بعد صلاة العصر وحتى اذان المغرب واليوم الثالث في طرابلس - قاعة مسجد السلام - طريق الميناء. وللنساء في منزل والد الفقيد الكائن في أبي سمراء - شارع الحسيني - بناية اليمق الطابق الثالث.

 

 
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