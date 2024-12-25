استشهد اثناء تأديته واجبه الإنساني.. الدفاع المدني ينعي أحد متطوعيه

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نعت المديرية العامة للدفاع المدني المتطوع الاختياري عبدالله محمد المهتدي من عديد مركز الشمال الاقليمي الذي إستشهد بتاريخ ٢٤-١٢-٢٠٢٤ اثناء تأديته واجبه الإنساني خلال تنفيذ عمليات إخماد حريق داخل مستودع مبنى سكني وانهياره بالكامل.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

المتطوع الاختياري عبدالله محمد المهتدي من عديد مركز الشمال الاقليمي.

من مواليد ١٩٨٦ البيرة-عكار.

-عمل بصفة متطوع اختياري اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٦/٠٣.

-حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني.

-تابع دورات تدريبية في الداخل.

-شارك في تنفيذ العديد من المهمات.

-كان مثال المتطوع الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.

الوضع العائلي: متأهل وله ولد.

سينقل الجثمان عند الساعة الواحدة ظهرا من مستشفى المظلوم في طرابلس باتجاه مسقط رأسه في بلدة البيرة - عكار حيث سيصلى على جثمانه الطاهر عقب صلاة المغرب من يوم الاربعاء ٢٠٢٤/١٢/٢٥ في مسجد البيرة - عكار. وتقبل التعازي للرجال بعد الدفن واليوم الثاني في عكار - قاعة مسجد البيرة الكبير من بعد صلاة العصر وحتى اذان المغرب واليوم الثالث في طرابلس - قاعة مسجد السلام - طريق الميناء. وللنساء في منزل والد الفقيد الكائن في أبي سمراء - شارع الحسيني - بناية اليمق الطابق الثالث.