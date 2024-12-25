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"نعجب لأمر هذا الشعب"... عودة في عيد الميلاد: لبنان يقف على عتبة حقبة جديدة

25
DECEMBER
2024
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أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، في عظته خلال قداس عيد الميلاد، الى انه "نعجب لأمر هذا الشعب الذي لا يحاسب ممثليه رغم المآسي التي عاشها والالم ذاقه والخسائر التي تكبدها، فلا يبتعد عن الاحزاب التي تتغنى بالطائفة والمذهب فيما الله بعيد عن تصرفات زعمائها ومناصريها".

 

واعتبر ان "الرجاء في ميلاد المخلص ان تزهر المحبة في نفوس سكان هذه الارض لكي يعم العدل والحق والخير، ولعل هذا الميلاد الذي يأتي في عام كان حافلا بالاحزان أن يعلمنا ان سيادة الله تختلف عن سيادة البشر، ونصلي كي يهبنا الرب رئيسا بعد طول مخاض يكون نجما ساطعا في غياهب هذا البلد وينتشله من مأزقه، وان يكون لنا رئيس تبدأ معه مسيرة انقاذ البلد من التراجع والتحلل".

وراى عودة أن "لبنان يقف على عتبة حقبة جديدة نأمل ان يصار خلالها الى اعادة بناء المؤسسات".

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