بالتفاصيل الأرقام النهائية لأضرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

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كشف المجلس الوطني للبحوث العلمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير، عن تفاصيل الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان الممتد من تشرين الأول 2023 إلى تشرين الثاني 2024. وأشار التقرير إلى استشهاد 3961 شخصًا وإصابة 16520 آخرين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن، معظمهم من مناطق الجنوب، البقاع، والضاحية الجنوبية. وأضاف أن “القوات الإسرائيلية اعتمدت سياسة الأرض المحروقة، ما أدى إلى تدمير أكثر من 130 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وإحراق 1200 هكتار من الأحراج والغابات، متسببًا في إبادة بيئية واسعة النطاق”. وتابع: “مع الإشارة إلى التدمير الممنهج للبنية التحتية، حيث استهدفت الغارات المستشفيات، المدارس، الجسور، وطرق الإمداد الحيوية، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية. كما أكد التقرير على استهداف الصحافيين والعاملين الإنسانيين، مع تسجيل اعتداءات مباشرة أودت بحياة عدد منهم”. وأوضح التقرير أن “العدوان طال أيضًا مواقع أثرية ودور عبادة، مع تدمير العديد من الكنائس والمساجد والمقامات التاريخية، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي:. وأكد التقرير في ختامه على “ضرورة اعتماد هذه الوثيقة كمرجع رسمي من قبل الدولة اللبنانية لتوثيق الجرائم الإسرائيلية والعمل على خطط استجابة وتعافي شاملة”.



