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"كارثة طرابلس" يوم أمس... اليكم حصيلة انهيار المبنى!

25
DECEMBER
2024
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قتل كل من عبدالله مهتدي من الدفاع المدني وخليل الأشقر من فوج الاطفاء، اثر انهيار مبنى الزيلع في الميناء، بعد محاولات طويلة لاخماد النيران التي اشتعلت في مخزن ارضي بداخله.

وصدر عن جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لجمعية الإسعاف اللبنانية البيان الاتي: "على أثر انهيار مبنى الزيلع في مدينة الميناء، عملت فرق الإسعاف وفرق البحث والإنقاذ من مدينة طرابلس والقلمون، بالتعاون مع الدفاع المدني والأجهزة الإسعافية الأخرى لساعات طويلة، حيث تم نقل 18 إصابة موزعة على النحو التالي:

▪️5 إصابات إلى مستشفى دار الشفاء.

▪️إصابة واحدة إلى مستشفى المنلا.

▪️إصابتان إلى المستشفى الإسلامي.

▪️إصابة واحدة إلى مستشفى النيني.

▪️8 إصابات تم إسعافها ميدانيًا.

وقد وجه منسق جهاز الطوارئ والإغاثة "أحمد زهرة" رسالة تقدير إلى المسعفين والمنقذين الأبطال، قال فيها: "بفخر وامتنان، أكتب لكم شكرًا على جهودكم الجبارة في مواجهة هذا الحادث المأسوي.  أنتم شعلة أمل وأيادي رحمة تمتد لإنقاذ الأرواح وسط المخاطر. نقدر شجاعتكم وتفانيكم في أصعب المواقف. ورغم آثار هذا الحادث، تذكروا دائمًا أن عملكم الإنساني العظيم لن يُنسى.  اعتنوا بأنفسكم، فسلامتكم أولوية قصوى. شكرًا لكم على تمثيلكم المعنى الحقيقي للإنسانية. قلوبنا معكم ومع جميع المصابين، والرحمة للشـ..ـهداء".

يُذكر أن 5 من أعضاء فرق البحث والإنقاذ التابع لجهاز الطوارئ والإغاثة كانوا ضمن المصابين، وهم:

- المنقذ عماد معرباني.

- المنقذ محمد أسعد.

- المنقذ مصطفى طليس.

- المنقذ عبد الله يخني.

- المنقذ طالب عيد.

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