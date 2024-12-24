البطريرك يوحنا العاشر يستقبل مبعوث الإدارة الجديدة

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استقبل بطريرك الروم الارثوذكس يوحنا العاشر مبعوث الإدارة الجديدة في سوريا إلى الدار البطريركية بدمشق د. أبو عمر، الذي نقل إلى غبطته سلامَ رئيس الإدارة أحمد الشرع.

و تطرق اللقاء إلى العديد من النقاط الهامة التي تشمل مكانة المسيحيين كمواطنين أصيلين في سوريا، بعيداً عن مفهوم الأقليات والأكثريات، يتمتعون بحريتهم وحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى دورهم في بناء مستقبل سوريا بالتشارك مع جميع أطياف المجتمع السوري وذلك ضمن كافة الجوانب المتنوعة للعمل الوطني بما في ذلك المشاركة في وضع دستور ديمقراطي جديد للبلاد يكون الضامن لترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساواة.