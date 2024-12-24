هنأ اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة بالميلاد المجيد.. بري: مدعوون الى مقاربة كافة قضايانا المتصلة بكل مناح

A + A -

لمناسبة عيد الميلاد المجيد توجه رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بالتهنئة من اللبنانيين عامة والطوائف المسيحية خاصة .

قائلاً : قبل ميلاده كان الزمن ليلاً وبعده صار فجراً... والحياة حزناً وبعده صارت فرحاً .



من الإنجيل : "بشرى أن لا تخافوا فها أنا أُبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب" ، وفي القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم : "إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ".صدق الله العظيم .



وأضاف رئيس المجلس : عشية الميلاد المجيد مدعوون جميعاً الى مقاربة كافة قضايانا المتصلة بكل مناح حياتنا وسلوكنا وعلاقاتنا الإنسانية والسياسية والإجتماعية بروحية ميلادية ، تراحماً ومحبةً وتواضعاً وتسامحاً ومصالحة ومصارحة ، فلا ميلاد من دون محبة وعطاء وتضحية وتواصلاً لا ينقطع من أجل الإنسان ومن أجل لبنان ، حينها نستحق الميلاد ونعيشه رسالة وأملاً وخلاصاً ورجاءً .