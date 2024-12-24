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منخفض جوي جديد.. كيف سيكون طقس الميلاد؟

24
DECEMBER
2024
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يشهد لبنان طقسًا متقلبًا وماطرًا أحيانًا، حيث يبدأ الاستقرار التدريجي اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ظهراً، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يوم الأربعاء.

وبحسب النشرة الجوية، فإن لبنان سيعود للتأثر بمنخفض جوي يتمركز جنوب إيطاليا اعتباراً من صباح الخميس، ما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة وعودة الأمطار والثلوج على المرتفعات.

يسيطر طقس شتوي متقلب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر الثلاثاء، ثم يتحسن تدريجياً قبل أن يعاود تأثير المنخفض الجوي يوم الخميس، مع كتل هوائية باردة وأمطار وثلوج تستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

الطقس المتوقع:

الثلاثاء: طقس غائم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تبقى الرياح ناشطة خلال الصباح مع أمطار غزيرة أحياناً، لكنها تنحسر بعد الظهر ويتحول الطقس إلى قليل الغيوم مساءً.

الأربعاء: يكون الطقس صافياً إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية، وانخفاض بسيط في الداخل. تقل نسبة الرطوبة، وتشتد الرياح جنوباً أحياناً. ليلاً يتحول الطقس إلى غائم جزئياً.

الخميس: يتحول الطقس إلى غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة. يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة بخاصة قبل الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد. وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر.

الجمعة: طقس غائم إجمالاً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تشهد البلاد أمطاراً متفرقة تشتد أحياناً مع برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

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