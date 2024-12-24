الراعي في رسالة الميلاد: لا خلاص للبنان الا بالعودة الى ثقافة الحياد الناشط

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أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي في رسالة الميلاد أن "لا خلاص للبنان إلاّ بالعودة إلى ثقافة الحياد الإيجابي الناشط ليتمكّن البلد من القيام بدوره الفاعل فيكون فيه جيش واحد وسياسة واحدة ويحفظ سيادته ولا يتدخل في شؤون الدول الآخرى"، مشيراً إلى ان "الالتزام الطويل بالحياد يخلق إرثًا من الاستقرار ما يعزّز الثقة ويسمح للدولة بالإستفادة إقتصاديًّا فتتحوّل الدولة المحايدة إلى ملاذ آمن لرؤوس الأموال"، معتبراً أن "الحياد ليس موقفاً سياسياً بل إنه موقف اقتصادي يدعم الاستقرار والمرونة الانتاجية ويؤمن نهضة الدولة المحايدة".

وتابع الراعي: "نتطلع بثقة وتفاؤل إلى التاسع من كانون الثاني المقبل، وهو اليوم المحدد لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد فراغ دام سنتين وشهرين، خلافًا للدستور ومن دون أي مبرر".