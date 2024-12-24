عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 24 كانون الأول 2024

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الأخبار: عجلة جهاد البناء تدور

أضرار الـ2024 نحو ثالثة أضعاف أضرار عدوان 2006

43 ألف وحدة مهدمة وأكثر من 317 الف متضررة

جنوب سوريا إسرائيل تستنسخ الضفة الغربية



الديار: واشنطن تراوغ تجاه «إسرائيل»... وتضغط لنزع سلاح المخيّمات!

هوكشتاين يتدخل «لصيانة» الإتفاق... ولبنان يُطالب بجدولة الإنسحاب

مُراوحة رئاسيّة... وجنبلاط قلق من غياب الزخم الخارجي لدعم عون؟



النهار: لبنان يطالب رعاة "الاتفاق" بالتزام تنفيذه... حصر دائرة المرشحين لرسم سيناريو 9 كانون





اللواء: ميقاتي في الجنوب يتعهد إعادة الإعمار.. ولجنة المراقبة في السراي اليوم

هوكشتاين إلى بيروت والرئاسة موضع بحث.. باسيل يكتفي بالفيتو على 3 مرشحين وحزب الله وراء فرنجية

الجمهورية: الحسم الرئاسي في "الأسبوع الأخير"

البناء: أردوغان يتراجع عن مطلب فيدان بإنهاء «قسد» مكتفياً بطلب إخراج حزب العمال / نتنياهو يفشل بردع اليمن فيذهب إلى اتفاق غزة كطريق حتميّ لوقف الإسناد اليمنيّ / أسئلة سياديّة بعد شهر على اتفاق وقف إطلاق النار وتصاعد الاعتداءات الإسرائيليّة



l'orient le jour: Dans la tête d'Ahmad el-Chareh, nouveau maître de la Syrie

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: وفود عربية تزور دمشق دعماً لبناء سوريا الجديدة

الشرع التقى مسؤولين سعوديين وأردنيين وقطريين... وعبد الله بن زايد اتصل بالشيباني

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الأنباء الكويتية: مرجع نيابي لـ «الأنباء»: «انتخاب عون يحتاج لتعديل دستوري.. وزيارة ميقاتي وعون مرجعيون وإبل السقي تدفع لتطبيق «وقف النار»

تحرُّك أميركي متوقع باتجاه الرئيس بري للاتفاق على هوية المرشح الرئاسي والمرجح قائد الجيش