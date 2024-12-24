living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 24 كانون الأول 2024

24
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: عجلة جهاد البناء تدور

أضرار الـ2024 نحو ثالثة أضعاف أضرار عدوان 2006
43 ألف وحدة مهدمة وأكثر من 317 الف متضررة
جنوب سوريا إسرائيل تستنسخ الضفة الغربية

 

 

 


الديار: واشنطن تراوغ تجاه «إسرائيل»... وتضغط لنزع سلاح المخيّمات!
هوكشتاين يتدخل «لصيانة» الإتفاق... ولبنان يُطالب بجدولة الإنسحاب
مُراوحة رئاسيّة... وجنبلاط قلق من غياب الزخم الخارجي لدعم عون؟

 

 

 


النهار: لبنان يطالب رعاة "الاتفاق" بالتزام تنفيذه... حصر دائرة المرشحين لرسم سيناريو 9 كانون

 

 



اللواء: ميقاتي في الجنوب يتعهد إعادة الإعمار.. ولجنة المراقبة في السراي اليوم
هوكشتاين إلى بيروت والرئاسة موضع بحث.. باسيل يكتفي بالفيتو على 3 مرشحين وحزب الله وراء فرنجية

 

 

 

 

الجمهورية: الحسم الرئاسي في "الأسبوع الأخير"

 

 

 

البناء: أردوغان يتراجع عن مطلب فيدان بإنهاء «قسد» مكتفياً بطلب إخراج حزب العمال / نتنياهو يفشل بردع اليمن فيذهب إلى اتفاق غزة كطريق حتميّ لوقف الإسناد اليمنيّ / أسئلة سياديّة بعد شهر على اتفاق وقف إطلاق النار وتصاعد الاعتداءات الإسرائيليّة

 

 

 


l'orient le jour: Dans la tête d'Ahmad el-Chareh, nouveau maître de la Syrie

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: وفود عربية تزور دمشق دعماً لبناء سوريا الجديدة
الشرع التقى مسؤولين سعوديين وأردنيين وقطريين... وعبد الله بن زايد اتصل بالشيباني

 

ً

الأنباء الكويتية: مرجع نيابي لـ «الأنباء»: «انتخاب عون يحتاج لتعديل دستوري.. وزيارة ميقاتي وعون مرجعيون وإبل السقي تدفع لتطبيق «وقف النار»
تحرُّك أميركي متوقع باتجاه الرئيس بري للاتفاق على هوية المرشح الرئاسي والمرجح قائد الجيش

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   