اليونيفيل تحث على تسريع التقدم في انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان

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أكّد بيان صادر عن قيادة “اليونيفيل”، أنّ رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، اجتمع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال زيارته لجنوب لبنان.

ورافق رئيس الحكومة قائد القوات المسلحة اللبنانية العماد جوزاف عون، وأجريا مناقشات في مقر القطاع الشرقيّ لليونيفيل في إبل السقي.

كما زارا بلدة الخيام، التي انسحب منها الجيش الإسرائيليّ أخيرًا وانتشر الجيش اللبناني بدعم من اليونيفيل”.

ولفت البيان الى ان “اليونيفيل” “تحث بقوة على تسريع التقدم في انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني فيه.

كما دعت اليونيفيل جميع الأطراف الفاعلة إلى التوقف عن انتهاك القرار 1701 والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرض للخطر وقف الأعمال العدائية والاستقرار الهش السائد حاليًا.

وسوف يواصل حفظة السلام رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها، ودعم العودة إلى وقف الأعمال العدائية”.