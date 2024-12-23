أعلان "هام" من المديرية العامة للشؤون العقارية

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تعلن المديرية العامة للشؤون العقارية أن

– أمانة السجل العقاري في بعبدا والشوف ستقوم نهاري الثلاثاء والخميس الواقعين في 24و26 كانون الاول ٢٠٢٤بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين ، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .

– أمانة السجل العقاري في عاليه تعتذر هذا الاسبوع عن استقبال المواطنين.

– امانة السجل العقاري في المتن تعتذر هذا الاسبوع عن استقبال المواطنين.

– أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهار الثلاثاء الواقع في 24 كانون الاول ٢٠٢٤ وذلك لغاية الساعة 12 ظهرا بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .

وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.

– كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:

– محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)

– محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية – جبيل)

– ملاحظة : مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.