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بشرى سارة من "كهرباء لبنان"... خلال فترة الأعياد المجيدة!

23
DECEMBER
2024
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اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أنه" تم وضع مجموعة غازية إضافية ونصف مجموعة بخارية في معمل الزهراني على الشبكة الكهربائية، أي إضافة حوالي //200// ميغاواط تقريبًا على إجمالي الإنتاج، ما يسمح في زيادة حوالي ساعتين تغذية إضافيتين، مما سيؤدي بالتالي إلى رفع التغذية اليومية بالتيار الكهربائي من حوالي 4-6 ساعات لغاية حوالي 6-8 ساعات، على أن تستمر هذه الإجراءات خلال فترة الأعياد، ليصار إلى تقييم الوضع في الأسبوعين القادمين ما بين المؤسسة ومجلس إدارتها ومعالي وزير الطاقة والمياه لاتخاذ القرار المناسب في حينه، وذلك بناءً على ضوء إمدادات المحروقات ومعدلات الجباية، وغيرها من العوامل المختلفة".

وتمنت مؤسسة كهرباء لبنان" للجميع عيد ميلاد مجيدا وسنة جديدة سعيدة"، واكدت أنها "ستبقي المواطنين الكرام على بينة بأية مستجدات فيما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن".

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