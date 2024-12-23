وزير الصحة اللبناني التقى أعضاء الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية في باريس: لتعزيز الدعم للنظام الصحي اللبناني

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التقى أعضاء الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، على هامش زيارته فرنسا، وضم الوفد رئيس الجمعية الطبية الدكتور أيلي حداد و د.نيكول جبارة، امينة السر، د. ايمان خلف بودينيه، مسؤولة الصيادلة، ود. محمد خزعل مسؤول التعاون مع لبنان ، كما شارك في اللقاء ايضا مستشار الوزير أبيضّ الدكتور بيار أنحوري.

وعرض الوزير أبيض مع وفد الجمعية المبادرات المشتركة التي تهدف الى تعزيز الدعم للنظام الصحي اللبناني، كما تم التطرق الى فرص التعاون في مجالات طبية عدة خصوصا على صعيد الرعاية.



وفي هذا السياق أشار رئيس الجمعية الدكتور ايلي حداد الى اننا "نعتزم السير بمشروعين الاول يفضي بإرسال مجموعة أطباء اخصائيين في العيون من أجل اجراء عمليات "المياه الزرقاء" في لبنان والمشروع الثاني وهو تركيب طاقة شمسية لمستشفيات في لبنان"، لافتا الى أن "دراسة مشروع الطاقة الشمسية شارفت على الانتهاء ويتوقع أن يسلك طريقه نحو التنفيذ".