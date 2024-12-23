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حزب الله: "الثنائي" سيكون على موقف واحد في الاستحقاق الرئاسي

23
DECEMBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أكّد نائب رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» الوزير السابق محمود قماطي أنه، «سوف نأتي إلى الاستحقاق الرئاسي بكل تفاهم، وسيكون الثنائي الوطني اللبناني على موقف واحد في الاستحقاق الرئاسي وفي كل الاستحقاقات الأخرى لإنعاش وبناء هذا البلد».

 

ولفت إلى أنّ «إذا كنّا شركاء حقيقيين في الوطن، علينا أن نبني استراتيجية دفاعية تدافع عن هذا الوطن، فالجيش وحده لا يستطيع أن يواجه العدو، وكُلنا يعلم ذلك، وليته يستطيع، فنحن لسنا ضدّ أن يكون قادراً على المواجهة وحده، ولذلك هناك شراكة ضرورية حتمية وطنية لا بُدّ منها بين المقاومة والجيش لندافع عن وطننا، وما حصل وما يحصل اليوم في كل المحيط حولنا، دليل على ذلك، ونحن لا نقبل أن يصبح لبنان في مهبّ الرياح الإقليمية والدولية».

 

وشدّد على أنّ «الحلم والتمنيات الخبيثة من البعض بأنّ لبنان يجب أن يبقى من دون سلاح المقاومة وليس لديه ضرورة، لن يتحقق، ونحن نقول، إنّ السلاح الشرعي المشترك بين الجيش والمقاومة وبدعم من الشعب حتمي وضروري، فهذه المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان، ونحن لا نتخلّى عن وطننا وعن قوته وقوة الحماية الوطنية فيه لأجل عيون بعض المرتبطين بالخارج، أو من أجل ألسنة بعض سيئي الخطاب والفجور الإعلامي، فلن يحصل ذلك».

الجمهورية
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