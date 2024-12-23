الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات جديدة إلى شرق سوريا

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سبوتنيك: دفعت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي بتعزيزات عسـكرية جديدة إلى قواعدها اللاشرعية، شرقي سوريا، مع تسيير دوريات برية في عدد من المناطق التي تشهد توترات واشتباكات مسلحة.

وأكدت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا أن قوات "التحالف الأمريكي" أوصلت تعزيزات عسكرية برية عبر قافلة من الشاحنات إلى قاعـدة "معمل وحقل كونيكو للغاز" اللاشرعية التابعة لها شمالي محافظة ديرالزور، من قواعدها من محافظة الحسكة، محملة بـمدرعات وصناديق مغـلقة ومعدات لوجستية.



وأوضحت المصادر، أن تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأمريكي تشهده سماء المناطق والقرى المحيطة بالقواعد الأمريكية شرقي وشمالي ديرالزور، خصوصاً القرى السبعة الفاصلة بين مناطق سيطرة "قسد" من طرف ومناطق سيطرة الحكومة السورية الجديدة في مدينة دير الزور.

طائرة جديدة



وهبطت، مساء السبت، طائرة شحن أمريكية كبيرة في قاعدة “خراب الجير” في ريف رميلان شمال شرقي محافظة الحسكة، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، بالإضافة إلى جنود أمريكيين وسط تحليق مروحيتين فوق سماء المنطقة.



وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن الطائرة الجديدة هي الثانية التي تهبط في القاعدة نفسها ( خراب الجير) ، والعاشرة التي تهبط في قواعدها الأخرى ومنها قاعدة الشدادي جنوبي الحسكة، بعد سقوط حكومة بشار الأسد في دمشق.



وكانت استقدمت قوات "التحالف الأمريكي" تعزيزات عسكرية جديدة ضمت أكثر من 60 شاحنة دخلت على دفعتين تحمل معدات عسكرية ومدرعات ومدافع ثقيلة ومصفحات عسكرية من معبر الوليد البري غير الشرعي مع العراق إلى قاعدة "خراب الجير" في ريف الحسكة.



