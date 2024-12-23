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أسرار الصحف ليوم الأثنين 23 كانون الأول 2024

23
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
تتوقف دوائر دبلوماسية وعسكرية أمام ما يقوم به أنصار الله اليمنيّون في مواجهة الضربات الأميركية والإسرائيلية ونجاحهم في استهداف الحضور الأميركيّ العسكريّ المعزّز بحاملات الطائرات والسفن الحربية في البحر الأحمر ومستوى التقنيات الحديثة التي يستخدمونها في بناء الصواريخ بصورة متقنة فشلت كل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية والأميركية. ويقول بعض الخبراء إن اليمن هو محور المقاومة الذي يملأ فراغ وحدة الساحات بعد وقف إطلاق النار في لبنان والتغيير الذي أصاب موقع سورية. ويبدو أن الإسرائيليين لن يستطيعوا وقف الاستهدافات اليمنيّة الموجعة وقد نجح اليمن بمنع عبور أي سفينة نحو موانئ الكيان منذ أكثر من سنة ولم تفلح كل المحاولات الأميركية الإسرائيلية في تغيير هذا الوضع بحيث بات الطريق الوحيد لوقف الهجمات اليمنيّة هو التوصل إلى اتفاق مع المقاومة في غزة.

 

كواليس
علّق خبراء في القانون الدوليّ على كلمة وزير الخارجيّة التركية حاقان فيدان في دمشق عن العدالة الانتقاليّة ومكافحة الإرهاب بقولهم إن اعتراف الوزير التركي بتصنيف الفصائل المسلحة على لوائح الإرهاب الأمميّة وقوله إن تركيا قامت بتصنيف مماثل مراعاة للموقف الأمميّ يسقط أي مسؤولية قانونية عن كل الذين قاتلوا ضد هذه الفصائل، طالما هي مصنفة على لوائح الإرهاب ويجعل الحديث عن العدالة الانتقاليّة حديثاً عن عدالة انتقائية.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
وصلت حمى الترشيحات إلى عدد من المسترئسين لرئاسة الحكومة، حيث بلغ عدد الذين رشحوا أنفسهم أصابع اليد الواحدة، حتى نهاية الأسبوع الماضي والحبل على الجرَّار!


غمز
رفض رئيس كتلة نيابية مسيحية التجاوب مع المساعي التي بُذلت معه لتغيير موقفه من مرشح بارز لرئاسة الجمهورية، ولو أدّى ذلك إلى إستبعاد تياره عن حكومات العهد الجديد!


همس
تُعقد لقاءات بين رؤساء الحكومات بعيدة عن الأضواء للتداول بالتطورات الراهنة والتنسيق مع مفتي الجمهورية في بعض المواقف الحساسة!

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