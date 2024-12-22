ناجي حايك يرثي الشهيد جورج أبو صعب بكلام مؤثر!

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كتب نائب رئيس التيار الوطني الحرّ لشؤون العلاقات مع الاحزاب الخارجية ناجي حايك على X، نصاً مؤثراً رثى فيه الملازم الأول الشهيد جورج أبو صعب، و جاء في النص:

هذا رثائي لصديقي الشهيد جورج:

‏لم يحتر ابواك يوم ولدت في انتقاء أسم يليق ‏بمن أصبح ما اصبحت . وكأنهم باختيار اسم جورج

‏قد حددا قدرك أنت المولود في يوم عيد القديس جرجس الذي يروي التاريخ بأنه كان عسكريا ‏،،أبوه عسكري أيضا. دافع هذا الجندي عن الحق ‏أنا وجد ، قهر التنين ليعود فيستشهد ذودا عن

‏معتقد آمن به فكلفه حياته لأن جرجس لا ينحني ‏إلا للحق ولا يخاف الموت لأنه سفر عبور.



وأضاف حايك: ‏ملفت أن يكون هذا ملخص عن عمرك !

‏ملفت أن تكون حياة واحدة لإنسان واحد زخرت ‏بالعطاء الذي زخرت به حياتك!

‏لا لم يكن قصيرا وجودك بيننا، فإن كنت

‏اختصرت كل الطرق فأنجزت في فترة اربعين عاما

‏ما يلزم عدة أبطال عدة حياتات لإكماله تكون ‏أنت المذنب، مذنب أنت بغلو حضورك حيث يكون

‏الوطن في خطر ، مذنب أنت ببذل نفسك درءا عن ‏رفاقك، مذنب أنت باختزال البطولة لا طمعا ‏بجاهها بل لأنك عرفت كيف تحب لبنانك الحر ‏ولبنانييه جميعهم ،وما من حب أعظم من أن يبذل ‏الأنسان نفسه في سبيل من يحب !



وتابع حايك: ‏جورج! بخلافنا جميعا أبيت أن تغادر هذه الأرض

‏إلا فتى ،إلى حضن الرب، إلى حيث لا يعتري

‏الله الهرم. ذهبت شابا واقفا فيما نحن نلهث

‏وراء عمر مديد !

‏هناك حيث أنت اليوم رفاق لك كثر احببتهم ‏واحبوك ، اشتقت اليهم واشتاقوا اليك. هم مثلك

‏شهداء هذا الجيش اللبناني المجرح بالإرهاب ‏منذ أربعين عاما ، هو مجرح لكن دماءكم بلسمه

‏وهاماتكم المرفوعة ابتسامات ثغر لبنان "

‏يللي ما بيغمض عيونو لو طلعت الشمس وما بيضب

‏جوانحو لو طل النسر".



وختم حايك: ‏أما نحن أصدقاؤك الباقون هنا فسنذكرك على ‏الدوام، سنذكرك مع كل اطلالة شمس ومع كل نظرة

‏إلى بدلة مرقطة كما ومع كل وقفة عز في ساحة

‏وغى . سنفتقد الرجل الأبي و الصديق الصدوق،يا ‏أيها الذي كان موجودا أبدا في كل خطب، ستبقى

‏أبدا حاضرا في الروح حتى نلقاك في جوار الآب.