هيئة قضاء زحلة: ارتفاع علم لبنان فوق المراكز الفلسطينية في شرق زحلة بارقة أمل لتثبيت سلطة الدولة ومعالجة سلاح المخيمات

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أصدرت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

إن ارتفاع العلم اللبناني فوق مراكز المنظمات الفلسطينية في قرى شرق زحلة والبقاع الغربي يشكل بارقة أمل بتثبيت سلطة الدولة، وبذلك يطوي لبنان آخر الصفحات من اتفاق القاهرة السيء الذكر.

ونأمل متابعة هذا الملف بمعالجة سلاح المخيمات أيضاً ليكرّس لبنان مسيرة العودة إلى دوره جسراً بين الشرق والغرب والوطن الرسالة لجميع أبنائه.

هنيئًا للبقاع وأبنائه وعلى آمل متابعة مسيرة بناء الدولة لحماية لبنان حيث يكون السلاح الشرعي هو الضامن للبنانيين ولجميع المقيمين على أرضه.